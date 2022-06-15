Не унітазами єдиними: вкраденого собаку евакуйованого захисника "Азовсталі" помітили у тіктокера Кадирова

Російські окупанти вкрали пітбуля у захисника "Азовсталі", який евакуювався з оточеного заводу разом із своїм улюбленцем.

Вкраденого собаку псевдозоозахисники РФ передали очільнику чеченських тіктокерів Рамзану Кадирову.

Про це повідомляють у Мережі.

Кадри з евакуацією українських бійців з оточеної окупантами "Азовсталі" облетіли світ. Є кілька фото та відео, на яких помітно, що разом із собою українські захисники виводили своїх собак. Зокрема є світлини білого пітбуля у наморднику, який евакуйовувався разом зі своїм господарем - бійцем полку "Азов".

Днями стала відома доля цього собаки. Його депортували до Росії.

Псевдозоозахисники видають це за порятунок тварини, а щоб зайвий раз подратувати українців, подарували пса лідеру чеченських тікток-військ Рамзану Кадирову.

Псевдоволонтер із Рязані Юрій Кованов, відібравши собаку у захисників "Азовсталі", привіз її до Грозного. Він розповів, що собаку звали "Адольф", але його переназвали на "Адідас".

За його словами, власники пса обіцяли його розшукати і забрати, на що Кадиров відповів: "Важко тепер їм буде це зробити".

У місцевих новинах в РФ диктор повідомив, що українського собаку готові обміняти на одного з представників чеченського народу, якого на Батьківщині вважають "злочинцем і терористом", і який зараз перебуває в Україні.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

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