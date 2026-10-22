"Не в погоді справа": Зеленський різко відповів на заяви Трампа про невдачу РФ під Києвом

Президент Україний Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви президента США Дональда Трампа, який раніше припустив, що російська армія не змогла захопити Київ у 2022 році через сильні дощі та розмоклий ґрунт.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам.

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Український лідер категорично відкинув версію про те, що окупантів зупинили виключно погодні умови чи випадковий збіг обставин.

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«Я не знаю, про що говорить президент Трамп. Вони оточили Київ. Вони дійшли до Києва. Вони окупували міста на шляху до Києва. Це не була справа в тому, що якийсь генерал виявився ідіотом. Їм потрібно було близько 300 000 — 400 000 військових, щоб узяти Київ. Їм потрібно було вдвічі більше людей. Вони навіть не усвідомлювали, що буде опір. Це була їхня головна помилка», — наголосив Зеленський.

Трамп: танки РФ застрягли під Києвом 2022 року через найсильніший за 10 років дощ

Раніше президент США Дональд Трамп під час пресконференції висловив думку, що російські війська не змогли швидко взяти українську столицю на початку повномасштабного вторгнення через потужні зливи. На думку Трампа, саме дощ перетворив українські поля на болото та завадив просуванню російської військової техніки.

За словами Трампа, у ніч перед початком російського вторгнення в Україну нібито пройшов найсильніший за останні 10 років дощ. Через це ґрунт настільки розмок, що російська бронетехніка почала грузнути під час просування до української столиці.

Американський президент також висловив переконання, що російські війська мали без особливих труднощів захопити Київ. Однак, за його версією, реалізації цього плану завадили не лише погодні умови, а й помилки російського командування.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го Київ просив тодішнього лідера США Джо Байдена «терміново» надати зброю Україні і «вдарити» превентивними санкціями по Кремлю.

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