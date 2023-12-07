Не в тому місці, не в той час: ЗСУ ліквідували російську піхоту біля Степового (відео)

Окупанти ніяк не зрозуміють, що в Україні на них чекає лише смерть.

ЗСУ атакували групу російських штурмовиків, які ховалися в одному з будинків на північно-східних околицях Степового, що на Донеччині. Загарбники були ліквідовані FPV-дронами 47-ї бригади.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ атакували російську піхоту біля Степового

Як зауважив журналіст, російська піхота виявилася "не в тому місці, не в той час". Що ж, на території України росіян будь-де і завжди очікуватиме лише такий сценарій

Раніше українські військові приземлили російський вертоліт Мі-8 в полі на Лиманському напрямку. Працювали за допомогою HIMARS та БпЛА Shark. Згодом пошкодження машини й вправність ЗСУ визнали росіяни.

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