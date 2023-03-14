Не "Валерою" єдиним: українські прикордонники влаштували черговий сюрприз колегам з Білорусі (відео)

Військові встановили два прапори на кордоні з Білоруссю.

Українські прикордонники після тролінга білоруських колег з манекеном у формі російської армії "Валерою" вирішили зробити їм ще один сюрприз – вони встановили синьо-жовтий та біло-червоно-білий прапори.

Відповідне відео опублікував речник Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук. Він назвав вчинок українських прикордонників "тролінгом найвищого рівня".

На відео видно, як на ділянці кордону в районі Житомирської області українські прикордонники на найпомітнішому для білоруських прикордонників місці встановлюють два прапори – синьо-жовтий та біло-червоно-білий – історичний державний прапор Білорусі.

Біло-червоно-білий стяг – є історичним національним прапором Білорусі.

Від 2020 року білоруські активісти та учасники мітингів використовували саме прапор таких кольорів на великих акціях протесту по всій Білорусі та за кордоном.

Нагадаємо, українські прикордонники встановили на кордоні з Білоруссю манекен у формі російської армії і назвали його "Валера". Колеги з Білорусі не оцінили такий жарт, тож на білоруському державному телеканалі з’явився новий сюжет зі скаргами на українців.

Проте вже згодом, білоруси на кордоні з Україною виставили плакати, що мовляв у масових вбивствах українців Росією винні США.

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