Не варто створювати хибних очікувань: посол Німеччини висловився про роботу України на шляху до ЄС

В майбутньому Україна точно стане членом Європейського союзу, проте щодо термінів Мартін Єгер конкретизувати не став.
В грудні 2023-го Європейська Рада має ухвалити рішення, чи розпочне ЄС переговори з Україною про вступ. Німеччина не просто підтримає, але й просуває таке рішення. Водночас від України очікують масштабних змін національного законодавства відповідно до європейського права і ця робота забере багато часу.
Про це сказав посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Європейській правді".
Він заявив, що на Київ очікує довгий і складний шлях до вступу в Європейський Союз, тому йому складно прогнозувати можливі терміни.
Щодо вступу України до ЄС до 2030 року у контексті розширення Євросоюзу, про яке говорив голова Євроради Шарль Мішель, Мартін Єгер не надав конкретної відповіді.
За словами німецького дипломата, Україні, яка хоче стати членом ЄС, необхідно запровадити у себе всю правову базу Європейського Союзу, а це означає, що країна потребує масштабних змін національного законодавства відповідно до європейського права, а ця робота забере багато часу.
"І це не схоже на меню в ресторані. Ви не можете сказати: "О, я не братиму закуску, краще візьму основну страву, і десерт також не хочу". Це означає, що погоджуєтеся на європейське право в цілому. Не можна сказати, наприклад: нам цікавий єдиний ринок, але ми не хочемо норм щодо міграції чи соціальної політики, а право Євросоюзу у сфері наукового співробітництва, нас взагалі не цікавить", – зазначив Єгер.
Водночас посол сказав, що його вражає та робота, яку все здійснила Україна, однак наголосив, що не варто створювати хибних очікувань у суспільстві.
Нагадаємо, українська влада має за мету підготуватися до вступу до Європейського Союзу через два роки після початку перемовин.
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