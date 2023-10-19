Не варто створювати хибних очікувань: посол Німеччини висловився про роботу України на шляху до ЄС

В грудні 2023-го Європейська Рада має ухвалити рішення, чи розпочне ЄС переговори з Україною про вступ. Німеччина не просто підтримає, але й просуває таке рішення. Водночас від України очікують масштабних змін національного законодавства відповідно до європейського права і ця робота забере багато часу.

Про це сказав посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Європейській правді".

Він заявив, що на Київ очікує довгий і складний шлях до вступу в Європейський Союз, тому йому складно прогнозувати можливі терміни.

Щодо вступу України до ЄС до 2030 року у контексті розширення Євросоюзу, про яке говорив голова Євроради Шарль Мішель, Мартін Єгер не надав конкретної відповіді.

За словами німецького дипломата, Україні, яка хоче стати членом ЄС, необхідно запровадити у себе всю правову базу Європейського Союзу, а це означає, що країна потребує масштабних змін національного законодавства відповідно до європейського права, а ця робота забере багато часу.

"І це не схоже на меню в ресторані. Ви не можете сказати: "О, я не братиму закуску, краще візьму основну страву, і десерт також не хочу". Це означає, що погоджуєтеся на європейське право в цілому. Не можна сказати, наприклад: нам цікавий єдиний ринок, але ми не хочемо норм щодо міграції чи соціальної політики, а право Євросоюзу у сфері наукового співробітництва, нас взагалі не цікавить", – зазначив Єгер.

Водночас посол сказав, що його вражає та робота, яку все здійснила Україна, однак наголосив, що не варто створювати хибних очікувань у суспільстві.

Нагадаємо, українська влада має за мету підготуватися до вступу до Європейського Союзу через два роки після початку перемовин.

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