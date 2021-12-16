"Не варто всі хвороби списувати на коронавірус": лікарка розповіла, як боротися з постковідним синдромом

"Не варто всі хвороби списувати на коронавірус": лікарка розповіла, як боротися з постковідним синдромом

Лікарка радить тим, хто перехворів на коронавірус, пролікуватися у санаторії.

Багато з тих, хто перехворів на коронавірус, скаржаться, що навіть після одужання вони продовжують не відчувати запахів та смаку, а ще втрачають апетит, через що йде зниження ваги. Щоб позбутися таких наслідків COVID-19, медики радять пройти курс реабілітації.

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Про це розповіла лікарка-пульманологиня Світлана Гук в інтерв'ю "Фактам".

"Якщо раніше таких симптомів не було і вони тривають довше, ніж три місяці, вам необхідно поглиблено обстежитися. Таке різке схуднення не характерне для COVID-19. За поганого сприйняття запахів та нудоти можна запідозрити хворобу печінки чи шлунково-кишкового тракту. COVID-19 — інфекція підступна, але не можна на неї списувати всі симптоми. Гастроентеролог має виключити патологію шлунково-кишкового тракту, а лор-лікар з’ясувати, чим викликане ураження слуху та запалення в носоглотці. Думаю, було б корисно полікуватися в санаторії, який займається реабілітацією пацієнтів після COVID-19", - говорить Світлана Гук.

Вона додає, щоб отримати направлення в санаторій, треба відвідати сімейного лікаря.

"COVID-19 може запустити все, що доти дрімало в організмі. Те, до чого людина схильна, замість того, щоб потурбувати через роки, проявилося раніше, як-от постковідний суглобовий синдром. Пацієнти часто скаржаться, що випадає волосся, турбує задишка, порушується вуглеводний обмін, внаслідок інтенсивного лікування може підвищуватись цукор у крові. З’являються тромботичні ускладнення, інфаркти, збивається серцевий ритм. Також нерідко докучають підвищена тривожність і панічні атаки", - говорить лікарка.

Багато пацієнтів скаржаться на те, що перехворіли на коронавірус безсимптомно, але після цього в них з'являється задишка, кашель тощо, а ліки, які призначає сімейний лікар, не домомагають.

"Якщо ви одужали, а задишка докучає, як і легке покашлювання (одного дня здається, що стан покращився, а наступного знову стає гірше), слід поглиблено обстежитись. Принаймні зробити рентген або КТ, здати аналізи", - радить Світлана Гук.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу "Омікрон" у 70 разів заразніший, ніж варіант "Дельта". Водночас протікає він у легшій формі. Про це заявили вчені медичного факультету Гонконзького університету.

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