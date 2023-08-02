Не варто всім догоджати: як сприймати критику, а кого можна відправити в «чорний список»

Нікому не подобається, коли критикують результати його роботи, стиль одягу чи фото в соцмережі. Якщо відверто, ми всі досить болісно сприймаємо зауваження на свій рахунок. Адже так хочеться, щоб на роботі нас лише хвалили, а близькі та друзі бачили в нас тільки найкращі риси. Та це утопія, з якою варто розібратися: до чого потрібно дослухатися, а що краще проігнорувати і не сприймати близько до серця.

Дві крайності – як не потрібно реагувати на зауваження

Перша крайність, коли людина новачок у будь-чому і все сприймає дуже болісно. Наприклад, ви влаштувалися на нову роботу, і вам щось рекомендують, підказують, коригують ваші дії. І все, ви буквально від кожного зауваження втрачаєте свідомість чи бажання прийти на цю роботу завтра. Тому дуже часто на другий день новий співробітник може просто не вийти, бо він не впевнений, що впорається зі своїми обов’язками. А ще коментарі у соцмережах, про те, що у вас пост не так написаний чи фото занадто відфільтроване. В мережі завжди дуже багато «професійних» радників чи критиків.

Тому не варто сприймати близько до серця всі зауваження, це шкідливо для самореалізації та почуття власної гідності. Адже в стані демотивації вже нічого не хочеться, втрачається інтерес до здобуття нових перемог та навичок і жага до життя. Оскільки ми живемо серед інших людей, то завжди знайдуться ті, кому щось завжди не так чи погода погана, чи в соцмережах всі не такі. Але, зазвичай, це суб’єктивні думки, і до нас жодним чином не відносяться. А ви, наприклад, мріяли стати блогером і після першого ж негативного коментаря закинули це заняття, так і не здійснивши свою заповітну мрію.

Друга крайність – нікого не слухати, вважати, що всі навички та перемоги здобуті, тому ні поради, ні жодна конструктивна критика не сприймається. Тут працює так звана «зона комфорту», з якої не хочеться виходити, бо і так все гаразд. Навіщо щось змінювати? Та коли ваш начальник говорить, що потрібно покращити свої результати, що ваші методи роботи вже застарілі, а ви ніяк не сприймаєте його слова, то можна цю роботу втратити. Тому до корисних порад все ж таки потрібно дослухатися, переймати новий досвід, щоб покращити свої вміння, і потім отримати приємний результат у вигляді премії чи підвищення.

Якщо критикують вас: як реагувати

Як завжди, правда десь посеред. Є випадки, коли дослухатися потрібно, а є люди, яких варто проігнорувати, оскільки догодити всім не вдасться.

Слухайте поради тих людей, які важливі для вас, чия думка цінна: близькі, друзі, начальство, успішні колеги, вчителі тощо. Якщо вам написали в коментарях, що ваш пост нечитабельний, перш ніж відправляти підписника в «чорний список», перевірте текст на комусь із друзів, вам обов’язково вкажуть на ваші помилки.

Якщо вам радять щось зробити, що вам непритаманне або не подобається, то тут слід подумати, чи варто дослухатися до поради. Оскільки примушуючи себе до чогось, ви перетворюєте своє життя на рутину та купу обов’язків.

Дякуйте за всі поради та зауваження, навіть якщо вони вам не подобаються. Оскільки людина витратила свій час, щоб приділити вам увагу. А ще, можливо, завтра ви подумаєте і приймете рішення дослухатися до поради.

Якщо критикуєте ви: як правильно робити зауваження

Кожному з нас також доводиться виступати в ролі критика. Тому потрібно навчитися давати поради так, щоб людина хотіла дослухатися до ваших слів, а не бігла стрімголов, щойно побачить вас поблизу.

Давайте поради, які можуть допомогти. Вас повинні сприймати як старшого товариша. Якщо ви в чомусь краще розбираєтеся, тоді навчайте, а не самостверджуйтеся за рахунок інших. Людина, якій ви даєте пораду тоді відчуватиме з вашого боку підтримку, а не тиск чи зверхнє ставлення.

Вас повинні сприймати як старшого товариша. Якщо ви в чомусь краще розбираєтеся, тоді навчайте, а не самостверджуйтеся за рахунок інших. Людина, якій ви даєте пораду тоді відчуватиме з вашого боку підтримку, а не тиск чи зверхнє ставлення. Не критикуйте людину. Не можна переходити на особистості, потрібно критикувати неякісно виконану роботу, погані вчинки, а не людину чи її особисті якості. Варто акцентувати увагу виключно на тому, що погано. Та спочатку потрібно похвалити. Наприклад, дитина принесла зі школи погану оцінку, не слід на неї кидатися з криками. Спочатку похваліть її за попередні гарні оцінки, вміння та особисті якості, а потім обговоріть ситуацію, мотивуючи дитину покращити навчання.

Не можна переходити на особистості, потрібно критикувати неякісно виконану роботу, погані вчинки, а не людину чи її особисті якості. Варто акцентувати увагу виключно на тому, що погано. Та спочатку потрібно похвалити. Наприклад, дитина принесла зі школи погану оцінку, не слід на неї кидатися з криками. Спочатку похваліть її за попередні гарні оцінки, вміння та особисті якості, а потім обговоріть ситуацію, мотивуючи дитину покращити навчання. Критикувати потрібно наодинці, а хвалити при всіх. Ніщо так не вбиває бажання щось робити, як публічні зауваження. Тому критикувати слід виключно під час особистої розмови, вказуючи на конкретні проблеми. Але це варто робити обережно, щоб не зіпсувати стосунки з близькими чи колегами. Потрібно бути відкритими та доброзичливими, щоб до вас хотіли дослухатися.

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