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Не вдалося сховатися від HIMARS: у ЗСУ показали, як знищили черговий російський "Бук"

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Не вдалося сховатися від HIMARS: у ЗСУ показали, як знищили черговий російський "Бук"

Ворожий "Бук" знищено / Фото: СтратКом ЗСУ

Російські війська продовжують зазнавати втрат у техніці.

Так, українські бійці ліквідували ЗРК "Бук" окупантів. По цілі відпрацювали з HIMARS.

Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

Деталі

Зазначається, що ворожий "Бук" намагався сховатися в посадці. Втім, там його знайшов український HIMARS. Завдання виконала 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.

ЗСУ потужно знищили російський "Бук" 

ЗСУ потужно знищили російський "Бук" 

Раніше на Куп'янському напрямку наші воїни накрили мінометним вогнем позиції ворога. Так, росіяни втратили щонайменше одну бойову машину.

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Дата публікації
Перегляди
1044
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