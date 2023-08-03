Не вдалося сховатися від HIMARS: у ЗСУ показали, як знищили черговий російський "Бук"

Так, українські бійці ліквідували ЗРК "Бук" окупантів. По цілі відпрацювали з HIMARS.

Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

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Зазначається, що ворожий "Бук" намагався сховатися в посадці. Втім, там його знайшов український HIMARS. Завдання виконала 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.

ЗСУ потужно знищили російський "Бук"

Раніше на Куп'янському напрямку наші воїни накрили мінометним вогнем позиції ворога. Так, росіяни втратили щонайменше одну бойову машину.

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