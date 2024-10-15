Не вдалося зібрати гарний врожай: експерт пояснив дефіцит і високі ціни на улюблений продукт українців

Через погоду і попередні сезони виноградарі були змушені скоротити насадження, залишивши лише надприбуткові сорти винограду.

Через посуху та спеку якість і кількість винограду в Україні знизилися. Цьогоріч не вдалося зібрати гарний врожай "сонячної ягоди" – винограду.

Про це пише SEEDS із посиланням на інформацію президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника.

Внаслідок низького врожаю ціна на столові сорти винограду 2024 року доволі висока.

"В цьому році через засушливі погодні умови і величезну спеку, якість та кількість винограду дуже низька. Маємо не тільки неврожай, а й дрібний виноград, він, фактично, розміром з ізюм", – сказав він.

Перемогли ситуацію лише ті дуже малочисельні господарства, в яких є краплинне зрушення.

"Вони, звичайно, отримали плановий врожай, і, враховуючи це, хороші оптові ціни: 45-55 гривень за кілограм винограду. Це для столового винограду досить висока ціна", – зазначив Баштанник.

За його словами, враховуючи певні попередні сезони, коли не було особливої ціни і почались проблеми з пошуком працівників.

"Звичайно, що скорочення площі, – це цілком логічний крок. Краще мати, скажімо, 10 гектарів якісного столового винограду хорошого сорту на поливі, ніж 100 без зрошення. Враховуючи поганий врожай, ціни на виноград цього року дуже високі, а об’єм врожаю на порядок менший через спеку. Однак сезон досі триває", – пояснив Тарас Баштанник.

Нагадаємо, раіне стало відомо, що в Україні різко зросли ціни на один з овочів борщового набору.

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