"Не віддавайте мене мамі": у Дніпрі зникла дівчинка, яку розшукувало все місто, не хотіла повертатися додому

"Не віддавайте мене мамі": у Дніпрі зникла дівчинка, яку розшукувало все місто, не хотіла повертатися додому

Зараз долю дитини будуть вирішувати соцслужби.

У Дніпрі розшукали зниклу 13-річну Евеліну Юнду. Перехожа побачила дитину на вулиці і повідомила про це пошуковцям.

Про це повідомляє у соцмережі волонтерська група "Пошук зниклих дітей".

За словами волонтерів, дівчинку жінка побачила на вулиці. Вона сиділа і плакала. Перехожа підійшла до неї і впізнала в ній дитину, яка перебуває у розшуку.

"Привела до себе додому, нагодувала, почала відправляти дівчинку додому, але вона категорично відмовлялася, говорила, що мама ображає. До нас жінка звернулася для того, щоб ми їй підказали, куди і як звертатися в такій ситуації", - розповідають волонтери.

Пошуковці зраділи, що дитина знайшлася живою і неушкодженою.

"На наше щастя, дівчинка не залишилася на вулиці, не потрапила в руки якихось негідників. І звичайно величезне спасибі жінці, яка не пройшла повз, вона не захотіла озвучити своє ім'я. Ситуація складна і нею будуть займатися співробітники поліції і соціальні служби", - повідомили волонтери пошукової групи.

Нагадаємо, що у Тернопільській області розшукали дворічну дівчинку, яка зникла 27 червня. Дитину шукали всю ніч і ранок і знайшли у кукурудзяному полі.

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