“Не відкладайте прогулянки”: погода в Україні незабаром зміниться – скільки ще залишилось теплих днів

Осінь, ранок / © pexels.com

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У суботу, 24 жовтня, в Україні збережеться тепло із періодичними дощами та туманами, хоча вже з наступного тижня синоптики прогнозують поступове похолодання.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що від 23 до 27 жовтня в Україні утримуватиметься осіннє тепло. Суттєвих змін у погоді не передбачається: очікується переважно хмарна погода з невеликими дощами та туманами. Нічні показники становитимуть +6…+11 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +12…+17 вище нуля.

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«За попередньою оцінкою, на наступному робочому тижні атмосферна циркуляція почне змінюватися на більш прохолодний режим, але ще без арктичних вторгнень. Тож, осінь утримує теплі позиції. Не відкладайте осінні прогулянки на потім», — зазначив синоптик.

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В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 24 жовтня в країні буде хмарно з проясненнями.

«В Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях помірні дощі, вночі і в Київській, Херсонській областях та в Криму місцями невеликі дощі; на решті території без опадів», — прогнозують синоптики.

У західних областях вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-східний, східний, та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря у денні години коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла.

Погода в Україні 24 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптки розповіли, яко буде погода у великих українських містах 24 жовтня.

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