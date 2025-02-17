"Не відкривайте цю "скриньку Пандори": Порошенко про ймовірний арешт

Петро Порошенко має усі перспективи стати першим українським президентом, якого заарештують. Він заявив, що вже є першим українським президентом, щодо якого незаконно і неконституційно застосовані санкції.

Про це Порошенко сказав в інтерв'ю "Українській правді".

За словами політика, все залежить від "рівня неадекватності тих, хто ухвалює рішення".

"І я твердо переконаний, що всі особи, які до цього причетні, і ті негідники, які в Кабміні голосували без документів за санкції проти президента, і ті, хто будуть у майбутньому залучені до цього, виконуючи команди Єрмака, вони за це будуть відповідати. І сподіваюся, що їм вистачить здорового глузду не відкривати цю "скриньку Пандори", бо яким судом ви судите, таким судом вас судити будуть", – говорить він.

Він додає, що не йдеться персонально про Порошенка. Мова про те, що закладаються дуже небезпечні прецеденти.

"І сьогодні під санкціями Порошенко, завтра – Фіала, післязавтра – Кличко. Якщо можна, то чого ж зупинятися?", – вважає президент.

Порошенка запитали, чи лякає його перспектива опинитись у камері.

"Це неприємно. І точно не додає оптимізму. Але мене вже стільки років намагалися запроторити за ґрати з політичних мотивів… Руки короткі", – завершив Петро Порошенко.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора нагадав про кримінальні справи щодо 5 осіб, які РНБО днями внесла у санкційний список. Напередодні відповідне рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський. До переліку потрапили п'ятий президент та чинний депутат Петро Порошенко, бізнесмени Ігор Коломойський, Костянтин Жеваго і Геннадій Боголюбов. А також зрадник Віктор Медведчук. Проти цих людей застосували економічні санкції. Вони безстрокові. Нові санкції сколихнули політичне протистояння всередині країни.

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