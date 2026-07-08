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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
2 хв

Не відкривайте ці листи: українців попередили про небезпечну схему шахраїв

Кіберзлочинці використовують фейкові повідомлення, щоб викрасти гроші та конфіденційні дані.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Шахраї

Шахраї / © ТСН.ua

В Україні зафіксували нову хвилю фішингових атак. Шахраї надсилають електронні листи від імені банків, податкової та інших державних органів, щоб заразити пристрої шкідливим програмним забезпеченням і отримати доступ до банківських рахунків.

Про це повідомили у «ПриватБанку».

Небезпечні електронні листи отримують насамперед бізнес-клієнти. У повідомленнях можуть міститися посилання на завантаження файлів або вкладення, замасковані під PDF-документи чи архіви.

У банку наголосили, що оперативно реагують на подібні загрози. Про підозрілі листи клієнти можуть повідомити через офіційні канали зв’язку або подати звернення у сервісі «Приват24 для бізнесу» через розділ «Комунікації» — «Подати на шахрайство».

Як не стати жертвою фішингу

В банку рекомендують дотримуватися базових правил кібербезпеки:

  • не зберігати електронні підписи та паролі на комп’ютері, у браузері чи сторонніх програмах;

  • підписувати платежі за допомогою кваліфікованого електронного підпису SmartID;

  • перевіряти інформацію лише на офіційних сайтах та звертатися до банку через перевірені канали;

  • не відкривати файли від невідомих відправників і не переходити за підозрілими посиланнями;

  • використовувати антивірус і регулярно оновлювати його;

  • увімкнути двофакторну автентифікацію для електронної пошти та банківських сервісів;

  • не використовувати один і той самий пароль для різних акаунтів.

Фахівці наголошують, що головна мета таких розсилок — встановити на пристрій шкідливе програмне забезпечення або викрасти конфіденційні дані користувача. Саме тому будь-які листи з неочікуваними вкладеннями чи посиланнями варто ретельно перевіряти перед відкриттям.

Нагадаємо, українців закликають бути обережними, бо в соцмережах та месенджерах поширюється фішингова схема з нібито «виплатами» у фейковій «Дії». Шахраї обіцяють одноразову допомогу від 800 до 20 000 грн і просять ввести банківські дані. Після введення даних вони отримують доступ до рахунків і крадуть гроші. Офіційний сайт «Дії» — diia.gov.ua. Державні установи ніколи не просять паролі чи CVV-коди.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
317
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