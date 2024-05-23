Не "відкуп від армії": голова профільного комітету Ради пояснив бронювання працівників у сфері бізнесу

Напрацьований у Комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради варіант економічного бронювання від мобілізації не можна називати "відкупом від армії", оскільки в ньому не йдеться про можливість працівника сплатити визначену суму за самого за себе.

Про це заявив народний депутат від "Слуги Народу", голова цього комітету Дмитро Наталуха в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, у напрацьованому варіанті не існують визначені державою критерії, якими визначається "стратегічність" того чи іншого підприємства, а бронюванням конкретного працівника займається виключно роботодавець.

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"Я розумію, що будуть контраргументи про зловживання, але ідея саме економічного бронювання в тому, що незалежно від твоєї посади чи заробітної плати, важливо те, яку роботу ти виконуєш і наскільки твоя робота важлива для підприємства", - пояснив він.

Дмитро Наталуха стверджує, що таким чином роботодавець сам визначить, який працівник є для нього "стратегічним".

Наступного тижня відбудеться нарада з усіма керівниками фракцій Верховної Ради, на якій буде обговорено питання економічного бронювання працівників, які працюють у сфері бізнесу.

Нагадаємо, нардепи пропонують бронювати від мобілізації працівників за 20 тисяч грн військового збору.

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