Не відправлена Україні допомога США та вироки у справі про пожежу в клубі Kiss. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- В адміністрації президента США Джо Байдена відтермінували відправлення до України додаткової військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів, дізналися ЗМІ. Читати далі –>
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс пригрозила РФ "серйозними економічними наслідками" в разі вторгнення російських військ до України. Читати далі –>
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував вимогу Російської Федерації щодо запобігання вступу України до Альянсу. "Відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна - ніхто інший", - підкреслив він. Читати далі –>
- У Бразилії чотирьох людей визнали винними у пожежі в нічному клубі Kiss в місті Санта-Марія, внаслідок якої загинули 242 людини, а ще 630 - постраждали. Читати далі –>
- В американському штаті Каліфорнія у віці 78 років пішов із життя співак, гітарист та автор пісень поп-рок гурту The Monkees Майкл Несміт. Читати далі –>