Укрaїнa
634
1 хв

"Не відправляти у м’ясорубку": екскомандувач армії США про дві проблеми Сил оборони

Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес назвав дві ключові проблеми української армії.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Бен Годжес

Бен Годжес / © Associated Press

Нестача людей та відсутність далекобійної зброї є двома найбільшими проблеми української армії.

Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі, війсковий експерт Бен Годжес, передають Новини.LIVE.

«Я бачу дві ключові проблеми (української армії — Ред.). Перша ꟷ це, звісно, питання людського ресурсу. І тут уряд має заслужити довіру українських родин, довести, що чоловіків і жінок не відправлятимуть у м’ясорубку, доки вони не будуть належним чином підготовлені, забезпечені і направлені в боєздатні підрозділи. Родини мають бути впевнені, що їхні близькі отримають підготовку і оснащення перед боєм. Це обов’язок держави», — каже Годжес.

Друга проблема — захист енергетичної та цивільної інфраструктури від постійних російських атак.

На думку Годжеса, «краще поцілити в лучника, ніж збивати стріли».

«Тобто знищувати місця запуску дронів або їхнє виробництво важливіше, ніж перехоплювати кожен окремий дрон. І засоби дальнього ураження теж мають тут ключову роль», — пояснив він.

Раніше Бен Годжес оцінив загрозу Третьої світової на тлі регулярних прольотів російських дронів на країнами Європи.

