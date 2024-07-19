Не вихід на кордони: в Зеленського повідомили, що буде програшем Росії у війні

Поразка Росії - це не лише вихід України на кордон 1991-го. Йдеться про тактичну поразку країни-терористки.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

Він наголосив, що Україна веде оборонну війну, адже на неї напали. Тим часом РФ напала і веде агресивну війну, не дотримуючись жодних конвенцій, які описують спосіб ведення війни.

За його словами, Росія не тільки безпідставно атакує нашу країну, а ще й демонстративно порушує правила ведення війни, зокрема, щодо ставлення з військовополоненими, з цивільним населенням на окупованих територіях, щодо ударів по цивільних об'єктах, інфраструктурі, використання заборонених видів зброї.

"Я хочу зрозуміти логіку людей. Якщо ви вважаєте, що нам не потрібні кордони 1991 року, то чому ви вважаєте, що Росія задовольниться мінімумом, а не реалізацією всіх наступних своїх планів. Якщо вбивця прийшов вбити й забрати все, але вдалося відстояти частину й відстояти своє право на життя, то чому ви вважаєте, що вбивця, який не буде покараний, не продовжить експансію. Звідки ця ілюзія?" - заявив Подоляк.

Зокрема, серед цілей Кремля - це знищення української державності та ідентичності; вбивство або депортація українців та заселення території максимальною кількістю громадян Росії з низькою емпатією, інтелектуальним рівнем.

Подоляк наголошує, що не можна дозволити Москві отримати заморожений конфлікт. Це означатиме, що РФ "не програла" і не нестиме юридичної відповідальності, не платитиме за знищену інфраструктуру, а ще "більше нахабнітиме" й вимагатиме компенсації за санкції тощо.

"Чому люди думають, що можна говорити про кордони 1991 року? Давайте, цей міф розіб'ємо. Ми говоримо не про територію, а про програш, чи виграш однієї та іншої сторони. Хтось має програти, хтось має виграти. Що таке програш Росії? Це не тільки територіальні програші Росії, не треба йти до кордону 1991 року. Концентрована робота України й країн-партнерів має привести до тактичних поразок Росії. Після ці люди мають тікати з поля бою на територію Росії, де мають початися перевороти", - заявляє Подоляк.

Політик наголошує, що "програш Росії має бути зовсім іншого типу". З його слів, " на початку війни можна було говорити, але не зараз".

"Сьогодні виживе або демократична коаліція, або коаліція з обнулення міжнародного права, яку створила Росія", - заявив представник ОП.

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