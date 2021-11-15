Не виходили на зв’язок: у Полтавській області загадково померли дві жінки

Один із родичів звернувся до поліції.
У Полтавській області, у селі Гільці, в одному із приватних будинків виявили тіла двох жінок без ознак життя.
Про це повідомили у поліції області.
На місці події поліцейські встановили, що місцеві мешканки віком 54 та 59 років від суботи не виходили на зв’язок із рідними. Один із родичів вирішив перевірити, чому ніхто не відповідає на дзвінки. Прийшовши до помешкання родички, він виявив жінок без ознак життя та повідомив до поліції.
Наразі на місці події працюють слідчі поліції та судово-медичний експерт. Для встановлення причини смерті тіла померлих буде направлено на судово-медичну експертизу.
Тривають слідчі дії.
Раніше стало відомо, що у Миколаївській області чоловік задушив співмешканку, а тоді закопав тіло біля кладовища.
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