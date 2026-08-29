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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
2 хв

"Не виходьте з квартир": в Одесі чоловік влаштував стрілянину та вбив власних батьків

За словами місцевих жителів, чоловік забарикадувався у квартирі зі зброєю.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Поліція і "швидка допомога" на місці злочину

Поліція і "швидка допомога" на місці злочину / © фото з соцмереж

Увечері суботи, 29 серпня, в Одесі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей, ще одна особа дістала поранення. За попередніми даними, чоловік відкрив вогонь по членах власної родини, після чого забарикадувався у квартирі.

Про інцидент повідомляють місцеві Telegram-канали з посиланням на мешканців міста.

Трагедія сталася у багатоквартирному будинку на вулиці Чикаленка у Київському районі Одеси.

За інформацією Telegram-каналу «Одеса.info», під час стрілянини загинули мати та батько чоловіка, який відкрив вогонь. Його брат отримав поранення.

Після цього, за словами місцевих жителів, чоловік забарикадувався у квартирі зі зброєю. На місце події прибули правоохоронці, зокрема бійці КОРДу, які намагалися вести з ним переговори.

Згодом місцеві Telegram-канали повідомили, що чоловік, якого підозрюють у вбивстві батьків, нібито наклав на себе руки під час переговорів із правоохоронцями.

Також поширюється інформація, що загиблому було 46 років і він перебував на обліку у психіатричній лікарні. Крім того, за попередніми даними, у нього могли підозрювати онкологічне захворювання. Ці обставини наразі не підтверджені офіційно.

Після початку стрілянини мешканці будинку попереджали одне одного про небезпеку в домовому чаті. У місцевих Telegram-каналах опублікували фотографії повідомлення, в якому людей закликали не виходити з квартир через стрілянину.

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Станом на 23:00 офіційної інформації від поліції Одеської області щодо обставин трагедії, кількості загиблих та поранених не було.

Деталі інциденту та мотиви стрільця встановлюються.

Нагадаємо, раніше сварка між двома чоловіками у магазині на Київщині закінчилася стріляниною, після чого один із учасників конфлікту намагався втекти з місця події.

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