Не виходять на зв'язок з рідними: стало відомо, скільки українських захисників вважаються зниклими безвісти

Серед них - військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, правоохоронці, співробітники СБУ прикордонники тощо.

Про це "Суспільному" повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

"Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ВСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7200 людей. Наприклад, полк "Азов" — це Нацгвардія і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з Азовсталі", — говорить Котенко.

За його словами, більшість зі зниклих військових перебувають у полоні. Як приклад, морпіхи 1-го батальйону 36-ї бригади.

"Ми знаємо, що їх вивезли до Росії. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон — у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі — живі", - сказав Олег Котенко.

Нагадаємо, що російські пропагандисти пишуть, що бойовики хочуть вбити Костянтина "Фокса" Нікітенка та Миколу "Фроста". Двом полоненим бійцям з полку "Азову" загрожує страта.

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