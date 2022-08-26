Не викидайте бадилля та очистки з буряків: їх ще можна використати з користю

Досвідчені городники ніколи не викидають бадилля та очистки з буряків. Адже знають, що їх можна з користю використати на ділянці. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Буряк містить багато магнію, який потрібен не лише людському організму, але й рослинам. Якщо на грядках культури потерпають від дефіциту цього мінералу, вам допоможе саме бурякове бадилля. Насамперед, такі проблеми трапляються з томатами та іншими пасльоновими.

Коли магнію недостатньо, в них розвивається хлороз. Ця хвороба відрізняється появою жовтих прожилок чи коричневих плям на листі. Тож за допомогою звичайних буряків ви зможете швидко врятувати свій врожай. Потрібно всього лише приготувати просте добриво. Для цього вам знадобиться бадилля, очистки та навіть вода, в якій варився цей овоч.

Як готувати добриво з буряка

Очистки від буряка можна просто закопати в землю під кущиками томатів, огірків чи солодкого перцю. А ось із бадиллям все трішки важче. Його потрібно заздалегідь залити окропом або закласти в компост, який потім використовується для підживлення грядок.

Відвар готується досить просто: візьміть бадилля, покладіть у літрову банку та залийте гарячою водою. Настоюється суміш не менше 12 годин. Потім процідіть, розведіть у відрі води (10 літрів). Цей розчин можна використовувати як для обприскування, так і для поливання.