Не викидайте клапан-кришку у пляшці з олією: насправді вона дуже потрібна

Не викидайте клапан-кришку у пляшці з олією: насправді вона дуже потрібна

Якщо ви завжди викидали клапан-кришку у пляшці з олією - негайно припиніть це робити. Насправді вона відіграє роль спеціального дозатора. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Напевно, багатьом з вас відома ситуація, коли потрібно приправити салат чи іншу страву олією з пляшки, а вона починає розтікатися по поверхні, липнути до рук чи литися у великій кількості, псуючи весь смак їжі. Виникає запитання: чому виробники виготовляють такі незручні ємності? Насправді ж більшість людей неправильно відкривають пляшку, адже клапан-кришка, яку найчастіше викидають, є дуже зручним дозатором.

Як потрібно відкритивати пляшку з олією правильно? Інструкція доволі проста:

Знімаєте верхню кришку, яка прикриває клапан. Тягнете за ручку клапана, щоб від'єднати його від пляшки. Перевертаєте на інший бік та акуратно фіксуєте.

А якщо вам важко зрозуміти послідовність дій, варто переглянути коротке відео:

Тепер, коли ви будете наливати олію з пляшки, вона не буде сильно розтікатися, адже рідину буде стримувати дозатор.