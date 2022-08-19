Не викидайте яблучну шкірку у смітник: вона може ще знадобитися на кухні

Після приготування пирога чи млинців з яблуками, неодмінна залишається ціла купа яблучних шкірок. Більшість відразу викидає їх у смітник. Однак так робити не варто. Як використовувати яблучну шкірку з користю - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Не дивно, що після очищення яблука шкірку зазвичай викидають. Проте вона може ще знадобитися на кухні, адже допоможе вирішити одну досить серйозну проблему.

Як виявилося, шкірка з яблук допомагає очистити каструлі від темного накипу. Він часто утворюється всередині посудини і покриває її дно та стінки. Позбутися його хімічними засобами буває досить непросто. Доводиться довго натирати каструлю губкою або ганчіркою.

Як використати яблучні шкірки на кухні, щоб очистити каструлі? Все дуже просто:

Покласти шкірки від очищенних яблук у каструлю, яку потрібно почистити. Наповнити ємність водою, щоб рідина покрила всі забруднені ділянки. Поставити на вогонь.

Воду потрібно довести до кипіння і потримати так ще кілька хвилин. Потім рідину зливають, а яблучні шкірки відправляють у смітник.

Завдяки такій простій і, головне, бюджетній процедурі ваша посуда знову стане блискучою як в перший день після купівлі.