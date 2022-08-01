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"Не виключено створення ударних груп": російські окупанти нарощують сили на Криворізькому напрямку

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"Не виключено створення ударних груп": російські окупанти нарощують сили на Криворізькому напрямку

Фото: Associated Press

Російські окупанти стягують додаткові сили на Криворізький напрямок.

Не виключено, що в подальшому тут можуть бути створені ударні групи.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"Ворог продовжує ведення бойових дій на рубежах оборони, нарощує угрупування на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву наших військ. Не виключено, в подальшому, створення ударних угруповань", - зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо, під час обстрілу Миколаєва у ніч проти 31 липня загинув український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський. 

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