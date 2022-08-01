"Не виключено створення ударних груп": російські окупанти нарощують сили на Криворізькому напрямку

Російські окупанти стягують додаткові сили на Криворізький напрямок.
Не виключено, що в подальшому тут можуть бути створені ударні групи.
Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
"Ворог продовжує ведення бойових дій на рубежах оборони, нарощує угрупування на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву наших військ. Не виключено, в подальшому, створення ударних угруповань", - зазначили в ОК "Південь".
Нагадаємо, під час обстрілу Миколаєва у ніч проти 31 липня загинув український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.
Читайте також:
- Масована атака Росії на Миколаїв: показали фото ворожих обстрілів
- Жданов оцінив можливість повторного наступу на Київ
- "Не випадковий вибір об'єкта": військовий експерт прокоментував вбивство "азовців" в Оленівці