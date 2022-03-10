"Не вірили до останнього": Єрмак розповів, як дізнався про наступ і де був Зеленський у перші години війни

"Не вірили до останнього": Єрмак розповів, як дізнався про наступ і де був Зеленський у перші години війни

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак каже, що на Банковій не вірили у те, що Росія почне повномасштабне вторгення, але готувались до цього.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про те, як дізнався про вторгнення Росії до України 24 лютого. За його словами, вище керівництво України до останнього не вірило, що розпочнеться повномасштабний наступ.

Єрамак в інтерв’ю "Українській правді" зазначив, що приїхав приблизно о 2 годині ночі додому, а вже за 1-1,5 години отримав інформацію про початок бойових дій на кордоні.

"Я приїхав десь біля 2 ночі додому. Було розуміння, яка ситуація, тому що багато було інформації на той момент. Але практично за годину-півтори я уже отримав і від розвідки, і від військових інформацію про початок бойових дій. Тому я швидко зібрався і був уже десь біля 5-ї години ранку в Офісі президента", - розповів він.

Єрмак зазначив, що після першої інформації про російські бомбардування і бої на кордоні він зібрався і поїхав на роботу, а глава держави Володимир Зеленський вже був на Банковій.

"Одразу, практично з перших хвилин, я був в Офісі. І коли я приїхав на Банкову, президент уже був на місці. Ви знаєте, ми до останнього не вірили, що це станеться, чесно скажу. Ви знаєте, що було багато інформації від наших партнерів тощо. Але, все ж таки, ми не вірили", - сказав він.

Та попри все, влада країни готувалась до наступу, каже Єрмак.

"Ми готувалися, безумовно. І тому зараз бачимо результат – ми успішно воюємо другий тиждень. Це і є свідченням того, що всі ці місяці ми готувалися. Але не вірили до останнього", - підсумував він.

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