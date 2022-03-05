"Не вірте окупантам і їхнім коридорам, вони здатні на будь-яку провокацію" - очільник Луганщини

"Не вірте окупантам і їхнім коридорам, вони здатні на будь-яку провокацію" - очільник Луганщини

Російські окупанти спеціалньо перебили постачання води, газу, світла, ліків та продуктів, а також відрізали шляхи евакуації, каже Гайдай.

Голова Луганщини Сергій Гайдай закликав мешканців не вірити російським окупантам і їхній інформації про коридори евакуації, адже вони здатні на будь-яку провокацію. Він наголосив, що довіряти необхідно лише офіційній інформації від української влади.

"Зараз на державному рівні вирішується питання надання гуманітарного коридору. Але! Інформація про "зелений" коридор має надійти від офіційного джерела. Не вірте російським окупантам і їхнім коридорам - вони здатні на будь-яку провокацію", - написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

Очільник Луганщини додав, що російська авіація і артилерія перетворюють українські міста на руїни.

"Голови не можна підняти від обстрілів у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній. Прямі влучання у багатоповерхівки і приватні будинки, лікарні, школи, дитсадки, комунальні установи. У житлових кварталах - безліч снарядів, які не розірвалися - різних видів і калібрів", - зазначив Гайдай.

Він додав, що росіяни спеціально перебили усі входи життєзабезпечення: води, газу, електрики, відрізали шляхи до евакуації, підвозу продуктів і ліків. Також вони глушать зв'язок.

"Важливо: Готується "зелений" коридор. На найвищому рівні. Вірити лише офіційній інфі", - наголосив Гайдай.

Читайте також: