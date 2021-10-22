Не вірять у COVID-19 і займаються самолікуванням: Ляшко розповів, як українці "самі себе хоронять"

Не вірять у COVID-19 і займаються самолікуванням: Ляшко розповів, як українці "самі себе хоронять"

У разі зараження коронавірусом треба звертатися до медиків.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, коментуючи високу смертність пацієнтів із COVID-19 у лікарні швидкої медичної допомоги Львова, заявив, що 80% летальності в цій установі є в першу добу поступлення хворих, більшість з яких надходять вже тяжкими.

Про це Ляшко сказав під час години запитань до уряду.

За його словами, в зазначеній лікарні є тисяча ліжок для хворих на коронавірус і понад 100 реанімаційних ліжок. Але 80% летальності в цій лікарні є в першу добу поступлення пацієнта. За його словами, це свідчить про те, що хворі займаються самолікуванням і звертаються до медиків, коли вже пізно.

"Це свідчить про те, що ця лікарня приймає найтяжчих пацієнтів. Це свідчить про те, що в Україні чомусь превалюють люди, які не вірять в коронавірус, які продовжують лікуватися домашніми підручними засобами і займаються самолікуванням", - сказав Ляшко.

У зв'язку з цим, голова МОЗ наголосив на необхідності звертатися до медиків хворим, оскільки у разі інфікування штамом "Дельта" критичний стан настає досить швидко і "тоді медики безсилі".

Убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусу, його наслідків і смерті можна завдяки вакцинації.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у Львові не змогли врятувати 40-річну жінку - вона була із коронавірусом у вкрай тяжкому стані. Кілька діб лікарі боролись за її життя та хвороба виявилась сильнішою.

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