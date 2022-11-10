Не вистачає гарматного м'яса: Росія назбирала і перекинула на Донбас пів сотні "бойових" сирійців

Кілька сотень сирійців відправили на схід України після навчання в Росії.

Для зміцнення своєї оборони РФ перекинула до України пів тисячі сирійських бойовиків.

Про це повідомляє Middle Easte.

Також читайте Непристойно поводяться і багато п'ють: мер Мелітополя розповів про сирійців у місті

Кілька сотень сирійців відправили на схід України після навчання в Росії. Попередньо, їх використовуватимуть для переважно небойових завдань, доручаючи їм загалом охорону об’єктів у Луганську та Донецьку.

За повідомленням джерел, бійців назбирали в основному з просирійських урядових підрозділів, які підтримувалися, навчалися та керувалися Росією в боротьбі проти сил опозиції та угруповання "Ісламська держава". До них входять 25-та дивізія сил спеціального призначення, відома як "Сили тигрів", П’ятий корпус і Ліва аль-Кудс, ополчення, яке складається переважно з палестинських сирійців.

Повідомляється, що Росія завербувала сирійців через ПВК "Вагнер". У березні міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час засідання Ради Безпеки ООН заявив, що Москва отримала понад 16 000 заявок від людей із країн Близького Сходу щодо допомоги воювати в Україні.

"Сирійці не беруть участі в реальних бойових діях, вони в основному функціонують як матеріально-технічне забезпечення поблизу лінії фронту", - повідомив виданню сирійський урядовець.

Він додав, що основним завданням сирійських бойовиків є забезпечення безпеки та захисту районів, якими керує ПВК "Вагнер" та інших військових підрядників у Луганську та Донецьку, але їх можуть відправити на фронт для ведення бойових дій, якщо виникне надзвичайна чи нагальна потреба.

Вже є повідомлення про втрати сирійців на сході України. Сирійська організація з прав людини цього місяця заявила, що з вересня в Україні загинуло дев’ять бійців Ліва аль-Кудс і Сил Тигрів.

Також зазначається, що 2 тисячі сирійських бійців беруть участь в обороні окупованих Росією територій у Херсоні та Донецьку. Однак сирійський урядовець сказав, що кількість загиблих серед сирійців набагато більша, ніж повідомляється, принаймні 50 загиблих під час українського бомбардування.

Нагадаємо, що Росія почала вербувати до війни в Україні афганських військовослужбовців, яких тренували США до приходу Талібану. Деякі колишні спецназівці не приймають пропозиції РФ, оскільки вважають РФ ворогом через вторгнення СРСР до Афганістану та підтримки РФ Талібану.

Читайте також: