Не вистачає пального: у Сумах автобуси їздитимуть тільки у години пік

Комунальному транспорту не вистачає пального, тому його графік роботи значно скоротили.
У Сумах через дефіцит пального комунальні автобуси перевозитимуть пасажирів тільки у пікові години: вранці з 6:30 до 9:30, ввечері з 16:30 до 18:00.
Про це повідомили в КП СМР "Електроавтотранс".
У підприємстві заявили, що роблять усе можливе, аби пасажири віддалених районів не залишилися без комунального транспорту.
"Сподіваємося, що ситуація врегулюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві підвищили вартість проїзду в приватних маршрутках. Із чим це пов’язано і що кажуть самі кияни.
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