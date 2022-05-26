Не вистачає пального: у Сумах автобуси їздитимуть тільки у години пік

Не вистачає пального: у Сумах автобуси їздитимуть тільки у години пік

Комунальному транспорту не вистачає пального, тому його графік роботи значно скоротили.

У Сумах через дефіцит пального комунальні автобуси перевозитимуть пасажирів тільки у пікові години: вранці з 6:30 до 9:30, ввечері з 16:30 до 18:00.

Про це повідомили в КП СМР "Електроавтотранс".

У підприємстві заявили, що роблять усе можливе, аби пасажири віддалених районів не залишилися без комунального транспорту.

"Сподіваємося, що ситуація врегулюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві підвищили вартість проїзду в приватних маршрутках. Із чим це пов’язано і що кажуть самі кияни.

Ціни на пальне зростуть, а бензин привезуть з Польщі: експеримент ТСН із намагання заправитися на АЗС

Читайте також: