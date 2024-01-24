Не вистачає працівників: через знеструмлення на ТОТ зупинились низка підприємств – ЦНС

Російські загарбники не можуть поновити подання електроенергії на тимчасово окупованих територіях. Уся проблема полягає в дефіциті працівників енергетичної галузі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Знеструмлення населених пунктів відбувається через погодні умови, а ворог не встигає поновити подачу електроенергії. В результаті у Донецьку зупинився хлібзавод, й хліб завозять у місто з Маківки", – зазначають в українському підпіллі.

Так, у Донецьку зараз працює лише 25% електриків від тої кількості, яка необхідна. На інших комунальних підприємствах ситуація не краща.

"Більшість працівників, або були мобілізовані, або залишили регіон", – пояснюють у ЦНС.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти здійснюють так званий "ремонт" у квартирах місцевих мешканців. Щоправда, після нього усе лише погіршується. Так, в одному з будинків оселі людей затоплює водою.

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