Не виставка дронів: у Чернігівській ОВА розповіли, що відбувалося у драмтеатрі перед ударом

Внаслідок ракетного удару по Чернігову 19 серпня найбільше постраждали люди, які проходили повз драмтеатр. Усі учасники заходу, який відбувався всередині, нібито перебували в укритті.

У Чернігівській ОВА заявили, що у драмтеатрі обласного центру, куди 19 серпня вдарила російська ракета, проходила не виставка дронів, як повідомляли раніше, а закритий захід. Слідчі з'ясовують обставини інциденту.

Про це 20 серпня повідомив обласний очільник В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону.

"Організатори звернулися з листом, що вони будуть проводити закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів. Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз по цьому питанню тривають слідчі дії, слідчі встановлять всі обставити", - розповів він.

В'ячеслав Чаус наголосив, що, за його даними, сторонніх відвідувачів у драмтеатрі Чернігова у момент удару не було. Однак точну інформацію та обставини має встановити слідство.

"Спрацював сигнал повітряної тривоги, організатори і учасники спустилися в укриття, перебували там до завершення повітряної тривоги. Тобто вони були в укритті, коли в театр прилетіла ракета. Серед учасників дуже мало постраждалих. Більшість постраждалих - це саме люди, які знаходилися і проходили поруч, проїжджали на транспорті", - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Чернігову 19 серпня загинуло сім людей. Кількість постраждалих зросла до 148. Із них у лікарні залишається 41 людина.

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