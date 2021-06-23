Повісилась і залишила передсмертну записку: закарпатець сяде за ґрати за доведення падчерки до суїциду

Дівчинка у передсмертній записці вказала, що до суїциду довів її відчим.

На Закарпатті засудили 53-річного жителя с. Водиця до позбавлення волі за доведення неповнолітньої дитини до самогубства та зберігання бойових припасів без дозволу. Чоловіку призначили покарання - 7 років 6 місяців ув’язнення.

Про це сьогодні, 23 червня, повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

"Обвинувачений тривалий час ображав і принижував доньку своєї співмешканки. Неодноразово під час побутових сварок він своїми висловлюваннями спонукав дівчинку покінчити життя самогубством. Не витримавши неприязного ставлення і знущань вітчима, дівчинка повісилася. А на винуватця такого вчинку вказала в залишеній передсмертній записці. Трагічна подія трапилася в листопаді 2017 року", - розповіли в прокуратурі.

Окрім цього, під час слідчих дій у будинку закарпатця правоохоронці виявили понад півсотні набоїв до нарізної малокаліберної зброї, що стало підставою для винесення йому додаткового обвинувачення.

Наразі очікується вступ вироку в законну силу. До цього часу чоловіка утримуватимуть під вартою.

Нагадаємо, в Тернопільській області 13-річна дівчинка через сварку батьків намагалась вчинити самогубство.

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