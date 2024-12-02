"Не вивозять війну": "азовець" пояснив, чому скептично ставиться до мобілізації жінок

Анатолій Леоненко на псевдо "Буйвол", який у 18 років підписав контракт з "Азовом", у 20 років перші бої зустрів у Маріуполі, скептично висловився про мобілізацію жінок в Україні.

Про це йшлося на YouTube-каналі ТСН у розмові Анатолія Леоненка з Натою Островською.

23-річний боєць, який втратив ногу, відверто розповів про свій особистий військовий шлях і чому скептично ставиться до мобілізації українських жінок до ЗСУ.

"Якщо у нас жінки будуть так само служити, як в американській армії, в Ізраїлі, я буду нормально до цього ставитися. Але якщо наші жінки будуть так служити, як зараз, то ні", — висловив свою думку "Буйвол".

Водночас зауважив, що йдеться не про всіх військовослужбовиць і навів приклад Наталії Грабарчук — колишньої виховательки дитсадочку, яка із першої спроби знищила російську ракету із ЗРК.

"Не всі. Але їх мало. Ось та жіночка, яка недавно збила ракету із ЗРК... Скільки жінок здатні "вивезти" те, що не можуть чоловіки?.. Жінок, які здатні "вивезти" війну, може з'явитися одна на десятьох, а може і взагалі жодної не бути", — сказав Анатолій Леоненко на псевдо "Буйвол".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "...Можна підтертися"! Я БУВ у ШОЦІ! 23-річний БУЙВОЛ з АЗОВУ | ПЕРШЕ ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю українською

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