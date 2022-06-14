Не вівсянка: який сніданок найкорисніший на думку дієтологині

Дієтологиня розповіла, який сніданок найкорисніший для людини. Ви здивуєтесь, але це не вівсянка. Що потрібно їсти на сніданок, щоб схуднути і отримати достатню кількість енергії на весь день - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Більшість людей вранці снідають вівсянкою або просто чашкою гарячої кави. Однак, за словами дієтологині Ларен Манакер, такий варіант не можна назвати корисним. Якщо ви хочете схуднути, бути здоровими і отримувати енергію на цілий день, потрібно звернути увагу на інші продукти.

Варто зазначити, що людський організм насичується не через кількість їжі, яку він споживає, а через мікроелементи, які він отримує разом з різноманітними стравами. Які харчові продукти краще споживати на сніданок, якщо ви хочете протриматися до обіду і не відчувати голоду? Дієтологиня Ларен Манакер вважає, що найкращим джерелом жирів і білків можна назвати звичайні яйця - з них ви можете приготувати смажене яйце, скрембл, яйце-пашот, омлет тощо.

Часто люди думають, що яйця не можуть наситити організм людини, оскільки вони не висококалорійні. Але якщо додати до них інші корисні продукти, багаті на білки і жири, ви отримаєте дієтичний і дуже корисний сніданок, який підійде навіть для схуднення.

Так ви можете відварити кілька яєць і приготувати з них смачні тости з додаванням авокадо. Такий сніданок містить достатню кількість мікроелементів, які не дадуть вам зголодніти до обіду. А ще не забувайте про клітковину. Чудова ідея - додати до свого сніданку сезонні овочі. А якщо ви любите гарячі бутерброди, можете посипати їх натертим сиром. Так ваша страва отримаєте додатковий білок, а ще кальцій, який бере участь у формуванні кісток.