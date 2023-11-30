Не виїжджають навіть до Африки: прокурор розповів, де ховається Янукович і його поплічники

Не було зафіксовано випадків, щоб Янукович чи хтось із його оточення покидав Російську Федерацію.

Після втечі з України в лютому 2014 року експрезидент Віктор Янукович оселився в Росії, як і його найближчі поплічники – колишній прем’єр-міністр Азаров, ексміністр внутрішніх справ Захарченко та ексгенпрокурор Пшонка.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” повідомив прокурор Іван Бабенко, який обіймає посаду заступника керівника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора.

За його словами, отримавши притулок у Росії, президент-утікач придбав для себе елітне житло в Підмосков’ї.

“[Янукович] проживає в мікрорайоні Рубльовка – в селі Барвиха в елітному будинку, який купив приблизно за $50 мільйонів”, – розповів Бабенко.

Де живуть прихвосні Януковича

Ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його колишні підлеглі Федчук і Кусюк, за інформацією прокурора, теж перебувають на території Росії. Останні двоє навіть працюють у російських силових структурах.

Російська Федерація також надала притулок колишньому премʼєр-міністру Миколі Азарову та колишньому генпрокурору Віктору Пшонці.

“Якименко [rолишній голова СБУ] і Лебедєв [колишній міністр оборони], за останніми даними, – у Криму. Як і командир “чорної” роти “Беркута” Дмитро Садовник. До речі, Подільський райсуд Києва вже розглядає його обвинувальний акт у режимі заочного засудження. Стадія дослідження доказів обвинувачення пройшла, тому, сподіваюся, і вирок не за горами”, – повідомив Іван Бабенко.

Чому Януковича не затримає Інтерпол

На жаль, за словами прокурора, українським правоохоронцям не вдалося домогтися так званих “червоних карток” Інтерполу (тобто оголошення про розшук з можливістю екстрадиції) на Януковича і його оточення. В міжнародній інстанції посилаються на рішення Комісії з контролю файлів, яке було ухвалене ще 2017 року, про те, що кримінальні провадження стосовно Януковича “пов’язані з політичними мотивами”.

Водночас наразі не було зафіксовано випадків, щоб Янукович або хтось із його оточення покидав РФ та виїжджав навіть до країн Африки чи третього світу, або до тих, що не співпрацюють із міжнародними розшуковими інституціями.

“Не думаю, що хтось із них ризикне кудись поїхати, окрім Білорусі”, – наголосив Іван Бабенко.

Нагадаємо, експрезидент України Віктор Янукович вів активні телефонні розмови з екснардепом Віктором Медведчуком під час розстрілів активістів Майдану на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

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