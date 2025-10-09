Росія готує війська, але не для наступу на Дніпро: експерт пояснив, які плани Кремля

Росія / © Associated Press

Наступ російських військ на ділянці, що межує з Дніпропетровською областю, є насамперед військово-політичним розрахунком, а не стратегічною військовою ціллю.

Таку думку висловив військовий експерт, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман для Телеграфу.

Він пояснив, що головна мета цього наступу — демонстративна:

«Вони хочуть показати всьому світу чи всередині своєї федерації, що вони можуть вже і навіть в Дніпропетровській області вести бойові дії, щоб таким чином нас якось примусити, погодитися з тим, щоб ми їм передали інші чотири області», — зазначив Гетьман.

Сил для успіху немає, головний удар буде в іншому місці

На думку експерта, сили та засоби росіян на цьому напрямку не дають їм підстав сподіватися на суттєві успіхи. На цій ділянці фронту не спостерігається якогось особливого зосередження військ. А пропорція сил зберігається приблизно один до трьох на користь росіян, як і на більшості інших ділянок.

Гетьман підкреслив, що Росія накопичує війська не для наступу на Дніпро, а на Запорізькому напрямку. Українська сторона очікувала на активізацію бойових дій з боку РФ саме цієї осені, після провалу трьох весняних операцій.

«Ми очікували дві наступальні операції восени цього року. Три операції навесні росіяни провалили, не досягли ті цілі, які вони самі анонсували. Зараз ми очікували дві», — сказав експерт.

Два ймовірні напрямки восени

Аналітик вважає, що осінній наступ може відбутися на одному з двох напрямків:

Покровський, де російська армія тривалий час намагається просунутися, використовуючи значні ресурси. Запорізький (Херсонський), експерт схиляється до того, що головною ціллю стане саме Запорізький напрямок.

Активізація російських підрозділів на півночі Запорізької області, за словами Гетьмана, може бути частиною маневру перед головною атакою на цьому напрямку.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, визначила захоплення міста Запоріжжя як свою нову стратегічну мету на фронті. Це випливає з заяв начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, зроблених ним під час нещодавньої зустрічі з Володимиром Путіним. Герасимов стверджує, що російське угруповання військ «Дніпро» «наступає в напрямку міста Запоріжжя», а бої точаться за населені пункти Приморське і Степногірськ.

Російська армія просунулася поблизу населених пунктів трьох областей України — Донецької, Дніпропетровської та Запорізької.