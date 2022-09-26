Не визнав провину та жбурнув у суддів милом: у Луцьку оголосили вирок Кривошу, який захопив автобус з людьми

Під час оголошення вироку засуджений жбурнув у бік суддів шматок господарського мила.

У понеділок, 26 вересня, у Луцькому міськрайонному суді відбулося останнє засідання у справі Максима Кривоша, який два роки тому захопив автобус з людьми у центрі Луцька. Вирок – 13 років за гратами з конфіскацією майна.

Про це повідомляють ЗМІ.

Рішення суду першої інстанції можна оскаржити. Однак Максим Кривош, попередньо, відмовляється від апеляції, заявивши що йому "не потрібні поблажки системи".

Кривошу також вдалося пронести на судове засідання шматок мила. Під час оголошення вироку він кинув його у середину залу суду, сказавши "помийте своє життя тюремним милом" і додав, що винним себе не вважає.

Нагадаємо, у липні 2020 Максим Кривош захопив у центрі Луцька автобус із 13-ма заручниками, на його вимогу президент записав та опублікував відео, на якому сказав фразу "Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися усім".

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