Не влізли в човень: прикордоники затримали пятьох ухилянтів, які хотіли переплисти Тису (відео)

Кожен з чоловіків заплатив від 8 до 11 тисяч доларів США за переправу.

Вчора ввечері прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися незаконно переправитися через кордон з Угорщиною.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Під час патрулювання правоохоронці помітили групу осіб, що рухалися до кордону, і затримали їх, коли ті вже готувалися сісти у човен. Чоловіки намагалися переплисти Тису, однак човен був замалим для всіх. Декілька зловмисників навіть спробували стрибнути у річку, аби самостійно подолати перешкоду, проте прикордонники швидко витягли їх із води. Порушники, жителі кількох областей України, розповіли, що за переправу кожен із них заплатив від 8 до 11 тисяч доларів США невідомим особам.

Затриманих доставили до підрозділу, де вони змогли зігрітися та висушити одяг. Наразі з’ясовуються особи, причетні до організації незаконної подорожі. Проти порушників складено протоколи за незаконне перетинання кордону України.

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