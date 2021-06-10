"Не зробили внесок": під Харковом міськрада відмовилася перейменувати вулицю Московську на честь героїв АТО

У міськраді це обґрунтували тим, що загиблі в АТО місцеві жителі не внесли вагомий внесок у боротьбу за Незалежність.

У місті Барвінкове Харківської області у міськраді відмовилися перейменовувати вулицю Московську на Героїв АТО. Тут вважають, що загиблі у війні на сході України земляки "не здійснили героїчний вчинок".

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Про ситуацію, що склалася з перейменуванням повідомив місцевий активіст Дмитро Браславський.

Активіст зазначив, що ініціативна група звернулася до міської ради з пропозицією перейменувати вулицю Московську у місті Барвінкове на честь одного із загиблих в АТО місцевих жителів. Перейменувати вулицю Московську у Барвінкове міська влада відмовилася.

"Чиновники вважають, що перейменувати вулицю неможливо, оскільки це не відповідає положенням статті, і взагалі Україна не оголосила стану війни з Російською Федерацією. Тобто на думку міського голови, який підписав цю відповідь та заступниці міського голови, яка готувала цю відповідь - війни у нас немає (бо процедуру не витримали), а отже хлопці взагалі невідомо чим займались на Донбасі", - написав Дмитро Браславський.

У відповіді на ініціативу громадян міський голова Олександр Бало зазначає, що влада керується Законом України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", вказуючи окремі пункти закону.

"Імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які: внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України, здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини. Ваша пропозиція не підлягає розгляду у зв'язку з невідповідністю статті 3 Закону України та з урахуванням того факту, що оголошення стану війни з Російською Федерацією в порядку, зазначеному конституцією України, не здійснювалося", - йдеться у відповіді міськради.

У зоні АТО з міста Барвінкове загинули троє бійців: Сергій Кобицький, Юрій Ливиненко і Євген Солодовнік. Наймолодшому з них Євгену Солодовніку було 23 роки, він загинув під час виходу з Іловайська у підбитому бойовиками БТРі, який до останнього обороняв колону.

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