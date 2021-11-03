Не впорався з керуванням: у Дніпрі водій маршрутки в годину пік на мосту влетів у відбійник

В аварії, попередньо, постраждали двоє людей.
У Дніпрі на Амурському мосту водій маршрутки врізався у відбійник. Внаслідок аварії постраждали двоє людей.
Про це пише "Інформатор".
Як стало відомо, пригода трапилася близько 09:15. Водій маршрутки №27, який рухався з лівого на правий берег, не впорався з керуванням та влетів у відбійник. Після цього транспортний засіб розвернуло і ще раз влетів у огороджувальну частину мосту.
Скільки саме людей у момент того, що сталося, знаходилося в маршрутці, зараз невідомо. Внаслідок аварії, попередньо, постраждав один пасажир та водій.
Рух автомобілів на переправі виявився заблокованим. Через що дніпрянам, які поспішали на роботу, довелося йти пішки.
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