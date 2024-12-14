Не впрягайте коня позаду воза: експосол у США про ідею залучити миротворців до України

Миротворчість ефективна не до, а лише після встановлення миру, переконаний Валерій Чалий.

Експосол у США Валерій Чалий вважає ідею залучити миротворців до України завчасною. Оскільки миротворчість ефективна не до, а лише після встановлення миру.

Про це Валерій Чалий, досвідчений дипломат та посол України в США у 2015-2019 роках, написав у Facebook.

"Знову заговорили про залучення миротворців як елемент встановлення бажаного миру. Воно би й добре, якби не попередній досвід і специфіка цього питання, яка раніше чи пізніше проявиться в деталях і про яку добре знають фахівці і не дуже обізнані пересічні громадяни", – пише він.

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Чалий наголосив, що миротворчість – поняття дуже широке.

"Якщо зовсім коротко, то може бути peace keeping, peace making, peace building… У випадку з російською агресією підходить лише peace enforcement – примус до миру. Інакше – це буде абсолютно штучно "натягнута на вуха" історія в умовах, коли механізми протидії агресору не працюють. Україну поставлять на один рівень з країною, яка порушила всі існуючи міжнародні норми й правила! – наголосив дипломат. – Миротворчість, вона ефективна не до, а лише після встановлення миру, із "Міражами", "Таурусами" й "Томагавками", із залученням міжнародної коаліції сил і відповідного контингенту для оборони країни, яка потерпає від протиправного нападу…"

Саме примус до миру, на думку Чалого, – єдиний спосіб його, цей самий мир, повернути. І ніяк інакше! Саме так записано в Статуті ООН!

"А далі вже – peace keeping, peace making, peace building… Не навпаки! Не впрягайте коня позаду воза!" – резюмував дипломат.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон має намір винести на обговорення лідерів Євросоюзу питання щодо розміщення миротворчої місії на території України.

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