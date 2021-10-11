Не впускала додому: у Херсоні донька змушувала матір ночувати у під'їзді багатоповерхівки

Не впускала додому: у Херсоні донька змушувала матір ночувати у під'їзді багатоповерхівки

За словами доньки, матір пиячить і зносить до оселі усілякий мотлох.

В Херсоні поліцейські склали протокол щодо домашнього насильства на жінку, яка виганяла матір з дому. Через це пенсіонерка змушена була ночувати під квартирою.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

У Херсоні до поліції зателефонували мешканці багатоповерхівки на проспекті Будівельників і повідомили, що у під'їзді вже кілька днів ночує 64-річна жінка, яка мешкає у цьому будинку - її не впускає до помешкання її донька.

За вказаною адресою виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству ГУНП.

У під’їзді поліцейські виявили 64-річну жінку, яка пояснила, що до квартири її не впускає її донька, кричить та ображає нецензурною лайкою. Через це жінка змушена ночувати у під’їзді.

Сусіди цю інформацію підтвердили.

"Поліцейські поспілкувалися з 30-річною донькою. Вона пояснила, що не хоче впускати матір додому, адже та вживає алкогольні напої та приносить непотріб додому зі сміттєвих баків. У квартирі також перебував 5-річний хлопчик, тож поліцейські перевірили умови проживання дитини, які виявилися задовільними", - повідомили у поліції.

З донькою пенсіонерки правоохоронці провели профілактичну бесіду та склали стосовно неї адміністративний протокол за ч.1 ст.173-2 "Вчинення домашнього насильства" КУпАП та винесли терміновий заборонний припис, що передбачає заборону спілкування з постраждалою особою.

Нагадаємо, що в Одесі донька знайшла матір, яку 21 рік вважали зниклою безвісти.

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