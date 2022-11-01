"Не все так просто, мамо": окупант розповів, як вони із товаришами втікали від ЗСУ, що аж погубили чоботи

Загарбник з РФ скаржиться на забезпечення у своєму війську.

Російський військовослужбовець розповів матері про перевагу ЗСУ над армією РФ. Окупант зокрема поскаржився на матеріальне забезпечення у війську.

Розмову росіян перехопила українська розвідка, повідомляє ГУР.

Загарбник каже, що під час артилерійського обстрілу він з товаришами по зброї так втікали від ЗСУ, що погубили чоботи.

"Втікали, втікали, покидали (чоботи – Ред.) нах*й. Як почали єб*шити з артилерії, і ні туди, ні сюди. Хто встиг…", - каже рашист.

На що його мати каже, що прийде підмога, і "все будет хорошо".

"Не все так просто, мамо. У них все є, у нас – нічого. У нас навіть жерти не возять", - каже окупант про перевагу ЗСУ.

Втрати РФ у війні з Україною

Російські окупанти минулої доби втратили в Україні близько 650 вояків. Найбільше окупантам дісталося від українських захисників на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Загалом від повномасштабного вторгнення РФ до України, ЗСУ знищили вже близько 72470 особового складу російських військ.

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