Не всі чоловіки – герої: експерт про небезпеку заборони на консульські послуги за кордоном

Фурса певен, що такі дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися на Батьківщину.

Тимчасове припинення надання консульських послуг за кордоном чоловікам призовного віку є помилковим рішенням. Воно не вирішить проблему мобілізації, але бути мати дуже негативні наслідки для держави.

Таку думку висловив фінансовий експерт і блогер Сергій Фурса.

Фурса певен, що такі дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися в Україну.

"Ці незручності, які створені абсолютно всім чоловікам, які є за кордоном, жодним чином в голові у тих чоловіків, яких держава хотіла б бачити у війську, не йдуть у порівняння з незручностями, які їм доставить мобілізація", – каже блогер.

На його думку, ефективність цього заходу нульова.

Популізм замість непопулярних кроків

"Що це тоді? Це і дрібна помста. І популізм. Бо держава показує, що вона мститься тим, хто поїхав, що має доставити задоволення тим, хто лишився. Грається на темних сторонах людської натури. Намагається здобути дешеву популярність на болючій для суспільстві темі", – вважає Фурса.

Небезпека розколу у суспільстві

Фурса звернув увагу на небезпеку розколу в українському суспільстві, особливо після війни.

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Він нагадав, що в Україні – величезна демографічна проблема. Тому Україна вкрай зацікавлена у тому, щоб максимальна кількість людей, що виїхала за кордон через війну, в тому числі чоловіків, повернулась.

"Ці люди потрібні тут. І останнє що варто робити, це робити крокі, які спрямовані на те, щоб ці люди не повернулись.

І так, ці чоловіки потрібні в Україні. І так, вони вибрали не бути в Україні під час війни. І тут немає протиріччя. Україні потрібні всі свої громадяни. І не всі громадяни України – герої. Як і будь-якої іншої країни. Україні потрібні не тільки герої. Україні потрібні люди, що будуть платити податки, щоб було чим платити пенсії. Україні потрібні будуть люди, які будуть народжувати, а для цього поки потрібні і чоловіки також. Україні потрібні споживачі, щоб ті, хто зараз готує каву під час обстрілів, мав можливість продавати іі і збільшувати свій бізнес і після війни", – пише Фурса.

Він наголосив, що Україні потрібні ці чоловіки, навіть якщо їхній вибір виїхати багато хто вважає неправильним і боягузливим.

"Так, вони свідомо обрали бути за межами України під час війни. В тому числі побоюючись, що можуть бути мобілізовані. Але бажання мобілізуватись відсутнє і у чоловіків, що є в Україні. То до них також будемо культивувати ненависть? Будемо стравлювати людей, що воюють і їх родичів, із тими, хто не воює?", – зазначає експерт.

"Війна – це трагедія. І травма. І після війни, коли цей день настане, суспільству треба лікувати ці травми. І держава має грати тут провідну роль. І не логічно, якщо держава ці травми ще посилює", – підсумував він.

Раніше стало відомо, що МЗС України наказало всім дипломатичним установам від 23 квітня тимчасово припинити надання послуг чоловікам призовного віку, окрім оформлення документів для повернення до України.

У Мережі розкритикували звістку про припинення консульських послуг чоловікам

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Без прав і паспортів! Українські консульства вже не надають послуги чоловікам призовного віку!