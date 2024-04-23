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Не всі чоловіки – герої: експерт про небезпеку заборони на консульські послуги за кордоном

Не всі чоловіки – герої: експерт про небезпеку заборони на консульські послуги за кордоном

Не всі чоловіки – герої: експерт про небезпеку заборони на консульські послуги за кордоном

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Фурса певен, що такі дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися на Батьківщину.

Тимчасове припинення надання консульських послуг за кордоном чоловікам призовного віку є помилковим рішенням. Воно не вирішить проблему мобілізації, але бути мати дуже негативні наслідки для держави.

Таку думку висловив фінансовий експерт і блогер Сергій Фурса.

Фурса певен, що такі дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися в Україну.

"Ці незручності, які створені абсолютно всім чоловікам, які є за кордоном, жодним чином в голові у тих чоловіків, яких держава хотіла б бачити у війську, не йдуть у порівняння з незручностями, які їм доставить мобілізація", – каже блогер.

На його думку, ефективність цього заходу нульова.

Популізм замість непопулярних кроків

"Що це тоді? Це і дрібна помста. І популізм. Бо держава показує, що вона мститься тим, хто поїхав, що має доставити задоволення тим, хто лишився. Грається на темних сторонах людської натури. Намагається здобути дешеву популярність на болючій для суспільстві темі", – вважає Фурса.

Небезпека розколу у суспільстві

Фурса звернув увагу на небезпеку розколу в українському суспільстві, особливо після війни.

Він нагадав, що в Україні – величезна демографічна проблема. Тому Україна вкрай зацікавлена у тому, щоб максимальна кількість людей, що виїхала за кордон через війну, в тому числі чоловіків, повернулась.

"Ці люди потрібні тут. І останнє що варто робити, це робити крокі, які спрямовані на те, щоб ці люди не повернулись.

І так, ці чоловіки потрібні в Україні. І так, вони вибрали не бути в Україні під час війни. І тут немає протиріччя. Україні потрібні всі свої громадяни. І не всі громадяни України – герої. Як і будь-якої іншої країни. Україні потрібні не тільки герої. Україні потрібні люди, що будуть платити податки, щоб було чим платити пенсії. Україні потрібні будуть люди, які будуть народжувати, а для цього поки потрібні і чоловіки також. Україні потрібні споживачі, щоб ті, хто зараз готує каву під час обстрілів, мав можливість продавати іі і збільшувати свій бізнес і після війни", – пише Фурса.

Він наголосив, що Україні потрібні ці чоловіки, навіть якщо їхній вибір виїхати багато хто вважає неправильним і боягузливим.

"Так, вони свідомо обрали бути за межами України під час війни. В тому числі побоюючись, що можуть бути мобілізовані. Але бажання мобілізуватись відсутнє і у чоловіків, що є в Україні. То до них також будемо культивувати ненависть? Будемо стравлювати людей, що воюють і їх родичів, із тими, хто не воює?", – зазначає експерт.

"Війна – це трагедія. І травма. І після війни, коли цей день настане, суспільству треба лікувати ці травми. І держава має грати тут провідну роль. І не логічно, якщо держава ці травми ще посилює", – підсумував він.

Раніше стало відомо, що МЗС України наказало всім дипломатичним установам від 23 квітня тимчасово припинити надання послуг чоловікам призовного віку, окрім оформлення документів для повернення до України.

У Мережі розкритикували звістку про припинення консульських послуг чоловікам

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Без прав і паспортів! Українські консульства вже не надають послуги чоловікам призовного віку!

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