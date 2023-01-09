Не всі долітають до України: у Повітряних силах розповіли про недоліки нових російських ракет

Не всі російські ракети долітають до України, вони можуть падати ще на території Росії.

Навіть нові ракети РФ мають недоліки.

Про це повідомив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Не всі ракети, що випускаються окупантами по Україні, долітають навіть до наших кордонів. Деякі падають у Каспійське море, деякі - росіянам на голови. Навіть ці нові ракети мають певні недоліки, і сподіваюся, що таких ракет у них буде все більше і вони будуть падати на їхній же території", - розповів Ігнат.

За його словами, окупанти продовжують випускати ракети по Україні з північної частини Каспійського моря або Волгодонського району, адже хочуть уникнути ситуацій, коли ракети падають на цивільні об'єкти в РФ відразу після запуску.

Ракети РФ

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, через дію санкцій Росія не може налагодити достатнє виробництво ракет, а їхній запас вичерпується, бо російське керівництво не розраховувало на тривалу війну.

Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що ракети в Росії не закінчаться ніколи, оскільки в них є своє виробництво. На ньому ведеться "ремонт" сотень боєприпасів, які перебувають у непридатному стані. Однак кількість боєготових ракет дійсно обмежена.

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