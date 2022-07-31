"Не всі на Заході готові до програшу Росії": литовський дипломат пояснив, чому партнери відтягують перемогу України

Литовським політик і депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс вважає, що не всі на Заході готові до програшу Росії.

Дипломат зазначає, що Путін заграє з багатьма країнами, оскільки хоче виглядати лідером, який не вражений і має вплив.

Про це Ауштрявічюс розповів в інтерв’ю Фактам.

"Напевно, важко говорити про різні стратегії перемоги або, скажімо так, закінчення нинішньої агресії росії проти України, бо я не знаю, чи можна знайти тих, хто сказав би чітко та впевнено, як це все ще може повернутися. Слід оцінювати всі фактори та їх важливість та значущість для нас", - сказав політик.

Він переконаний що "не всі на Заході готові до програшу росії, особливо в нинішній період, коли Путін заграє з багатьма, оскільки хоче виглядати лідером, який не вражений і має вплив".

"По-друге, скажемо прямо, що росія має ресурси для ведення війни. Західні аналітики це сприймають як сигнал, що протистояння може тривати пів року і навіть довше", - вважає дипломат.

Ауштрявічюс каже, що соціально-економічна та енергетична ситуація на Заході начебто підштовхує деяких політиків до рішень, які без закінчення цього конфлікту навряд чи можливі.

"Хоча я не вірю, що з його завершенням (конфлікту - ред.) ситуація на світових ринках, зокрема енергетичному, одразу стабілізується. Тому що відіграють роль і інші фактори", - каже дипломат.

Нагадаємо, дослідники дійшли висновку - у Кремля закінчуються гроші, Росія втрачає позиції на ринку енергоресурсів, імпортозаміщення не працює, а бізнес та заможні росіяни покидають країну. Санкції мали катастрофічний вплив на економіку Росії, переконаний професор Єльського університету Джеффрі Сонненфельд.

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