Не всі пенсіонери можуть виїхати з України: юристи вказали на нюанси

Виїзд за кордон / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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Після виходу на пенсію не всі громадяни України можуть безперешкодно перетинати державний кордон, оскільки під час воєнного стану для частини пенсіонерів продовжують діяти спеціальні обмеження.

Про це юристи розповіли виданню «На пенсії».

Фахівці наголошують, що право на виїзд залежить не лише від віку, а й від статусу особи. Відтак частина пенсіонерів може вільно залишати країну, тоді як інші підпадають під чинні обмеження.

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Зокрема, йдеться про осіб, які отримують пенсію за вислугу років — колишніх військовослужбовців, правоохоронців та представників силових структур. Попри формальний вихід на пенсію, вони можуть залишатися військовозобов’язаними, що впливає на можливість виїзду за кордон.

Також без спеціального дозволу заборонено виїзд окремим категоріям посадовців, зокрема членам уряду, керівникам центральних органів влади та їхнім заступникам, представникам керівництва ключових державних інституцій, народним депутатам, суддям, прокурорам, а також керівникам держпідприємств із загальнонаціональними повноваженнями.

Окремо зазначається, що спеціальний дозвіл може знадобитися й жінкам, які перебувають на військовому обліку, зокрема медикиням, фармацевткам та колишнім військовослужбовицям.

Юристи радять громадянам заздалегідь перевіряти свій статус у застосунку «Резерв+» або в територіальних центрах комплектування, щоб уникнути непорозумінь під час перетину кордону. Лише пенсійного посвідчення може бути недостатньо для виїзду.

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Нагадаємо, на початку літа на кордонах України традиційно зростає кількість людей, які виїжджають за кордон, особливо це стосується жінок із дітьми. При цьому залишаються чинними правила перетину кордону для неповнолітніх, вимоги до документів та спрощений порядок на період воєнного стану.

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