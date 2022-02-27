Не всі повертаються з викликів: Ляшко заявив, що в Україні щодня від куль Росії гинуть медики

Не всі повертаються з викликів: Ляшко заявив, що в Україні щодня від куль Росії гинуть медики

Україна закликає ВООЗ припинити співпрацю з Росією.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) припинити співпрацю з Росією за напад на Україну.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Ляшко наголосив, що Росія розгорнула в Україні терористичні дії проти мирного населення та медиків з особливою жорстокістю та цинізмом, порушуючи всі норми міжнародного права.

"Російські окупанти обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, дитячі будинки та мирне населення! У нас щодня гинуть медичні працівники від дій терористів під час виконання своїх професійних обов'язків - порятунку людських життів", - наголосив голова МОЗ.

Ляшко наголосив, що нині Україна замість пошуку лікарських засобів чи обладнання для лікарень вимушена шукати бронежилети та каски для медиків; через агресію РФ наші діти народжуються у бомбосховищах.

"Лікарі щохвилини борються за життя своїх пацієнтів, ми оперуємо, вдумайтесь, лише 7 річну дитину від вогнепального поранення. Медичні працівники сьогодні на передовій боротьби із ворогом, разом із нашими військовими, вони ціною власного життя боронять Україну!", - зазначив він.

Очільник МОЗ зауважив, що екстрена медична допомога виїжджає на кожен виклик, але, на жаль, не всі доїжджають та повертаються.

"Розстріл медиків - це злочин проти людства і за кожен факт, який ми ретельно документуємо відповідальні рано чи пізно понесуть справедливе покарання. Я закликаю ВООЗ використати усі свої важелі і припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією із ворогами людства - Російською Федерацією. Я закликаю інші агенції ООН, які опікуються гуманітарними справами перенести свої регіональні представництва з Москви – не може країна одночасно вести криваву війну і впливати на регіональну європейську політику в гуманітарній площині", - висловився Віктор Ляшко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

корабліЄкатери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: