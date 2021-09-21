Не всі тести можуть виявити: як в Україні визначають, що пацієнт має штам "Дельта"

Не всі тести можуть виявити: як в Україні визначають, що пацієнт має штам "Дельта"

В Україні не всі тести можуть виявляти штам "Дельта", зразки аналізів пацієнтів періодично відправляють за кордон.

В Україні зростає кількість хворих на новий штам коронавірусу "Дельта". Щоправда, визначити його можуть не всі тести, наявні в нашій державі.

Як в Україні з'ясовують, що пацієнти хворіють на "Дельту", "Укрінформу" розповіла лікарка-пульмонолог Світлана Гук.

За її словами, через те, що не всі тести можуть виявляти штам "Дельта", зразки аналізів пацієнтів періодично відправляють за кордон.

"Цього статистично достатньо, щоб зробити висновок – сьогодні штам "Дельта" дійсно є найпоширенішим в Україні. Крім того, деякі наші лабораторії мають відповідні реактиви для проведення ПЛР-тестів, за допомогою яких можна визначити, який це штам ковіду. До речі, якщо говорити про ПЛР-тестування, до якого ми вже звикли, то якраз "Дельта" здатний, так би мовити, "прослизати" повз це тестування, якщо лабораторія не закуповує відповідні удосконалені тести, і результати можуть бути хибно негативними", - розповіла Світлана Гук.

На її думку, зараз дуже важливо, щоб лабораторії більш фахово підходили до закупівлі реактивів і еволюціонували разом з епідемічною ситуацією.

Нагадаємо, що про інфікування пацієнта штамом "Дельта" можуть свідчити будь-які прояви гострої респіраторної інфекції: а це – нежить, сухий кашель, підвищення температури, загальна слабість, можливо блювота, пронос.

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