Чи можна прати взуття в машинці? / © Pexels

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Чи можна прати взуття в машинці? Одні взагалі не замислюються над цим запитанням, а просто кидають забруднену пару в барабан. Водночас інші бояться, що цим можна лише нашкодити. Яке взуття все ж можна безпечно прати у пральній машині, а яке краще очищати лише вручну?

Види взуття, які в жодному разі не можна прати в машинці

Деяке взуття через свій матеріал чи конструкцію лише отримає пошкодження під час прання в пральній машині і точно буде зіпсоване:

натуральна шкіра — запитання, чи можна прати шкіряне взуття в пральній машині, можна зустріти в Мережі найчастіше. Краще не ризикувати, адже таке прання може пошкодити матеріал і призвести до його деформації;

замшева або лакована поверхня — під час прання в машинці такі матеріали можуть пошкодитися;

металеві вставки — в такому разі метал може пошкодити саму пральну машину;

підошва з пластику або гуми — може зіпсуватися, особливо якщо її попередньо не очистити від пилу та бруду;

взуття на платформі чи високих підборах — під час прання в пральній машині моделі можуть бути нестійкими та пошкодити інше взуття чи барабан;

взуття, для якого потрібен особливий догляд — це можуть бути елементи декору (вишивка, стрази) чи інші аксесуари.

Також не варто надто часто прати в пральній машині взуття з проклеєними швами, тому що під впливом води вони можуть розійтися.

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Не переживайте, якщо забруднили домашні капці, кросівки з тканини чи із сучасних матеріалів, кеди, черевики, чоботи й мокасини, які виготовлені з тканого матеріалу. Всі ці види можна без проблем прати в машинці, лише не забудьте обрати правильний режим прання.

Як прати взуття в машинці: кілька важливих порад

Ось кілька важливих порад, які варто запам'ятати, щоб випрати взуття в пральній машині і не зіпсувати його:

Обирайте лише делікатний режим прання та низьку температуру (не вище 30 градусів).

Шнурки краще зняти і прати окремо вручну.

Якщо на поверхні є плями, їх спочатку потрібно обробити мильним розчином чи спеціальним засобом для видалення плям.

Краще додавати невелику кількість прального засобу, щоб не утворювалося надто багато піни.

Можна придбати спеціальний мішок для прання взуття, який вбереже його та барабан пральної машини від пошкоджень.

Не рекомендовано закидати одразу багато пар, в барабані має залишатися достатньо вільного місця.

Важливо також і правильно сушити взуття. Робити це краще на свіжому повітрі за кімнатної температури. Не забудьте захистити від потрапляння прямих сонячних променів. Не можна сушити взуття біля опалювальних приладів, відкритого вогню. А всередину радять покласти сухий зім'ятий папір та періодично його міняти — так взуття швидше висохне.

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